"Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, — в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня", — написал Аксенов на своей станице во "ВКонтакте" в субботу.

Ранее сообщалось, что водоснабжение восстановят к утру субботы, позже перенесли срок на вечер.

Глава Крыма напомнил, что купаться в акватории Ялты пока запрещено, в очистке нуждаются 46 пляжей. Он уточнил, что восстанавливать поврежденную инфраструктуру будет единый подрядчик.

"Проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет осуществляться единым подрядчиком. Все средства в полном объеме будут доведены федеральным правительством по поручению президента", — уточнил Аксенов.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.