Во-первых, греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.

Во-вторых, увеличен минимальный возраст, при котором дети, въезжающих в страну лиц, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.

Все эти изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.