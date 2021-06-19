"Официальная информация: в акватории Ялты купание запрещено", — говорится в сообщении.

Судя по видео местных жителей, на набережной Ялты накануне воды было примерно по колено, скамейки затопило до спинок. В субботу глава администрации Янина Павленко опубликовала фотографии с городских пляжей: они повреждены грязевыми потоками, завалены смытым с улиц мусором, инфраструктурные объекты — мусоросборники, раздевалки — снесены. Гальку смыло в море, которое приобрело бурый цвет из-за грязи.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий, расчистка пляжей уже началась.

"Надеюсь, это будет сделано в ближайшее время. Видя, как работают, думаю, это реально", — отметил собеседник агентства.

По данным администрации Ялты, туристические объекты пока закрыты для посещения.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.