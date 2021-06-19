"Я сейчас буквально мониторил пляжи — простым языком, яблоку негде упасть. Людей очень много. Сегодня, наконец, солнце, 27 градусов. Курорт работает в полную мощь", — сказал сити-менеджер.

По его словам, свободных мест в гостиницах Евпатории нет. "Недели две как проданы все путевки. Глубина брони — до декабря", — отметил собеседник агентства.

При этом Тихончук рассказал, что переживает за уровень сервиса, предприятиям не хватает рабочей силы.

"Наше предпринимательское сообщество провалится на сервисе. Мы бы хотели, чтобы турист, приехавший в этом году в первый раз по известным причинам, вернулся в Крым и привез знакомых. Есть проблемы с сервисом, с кадрами", — пояснил он.

Представитель одного из самых популярных пляжей Евпатории "Лазурный берег" сообщил "Интерфаксу", что вода уже прогрелась до 20 градусов, несмотря на прошедшие дожди. Осадки инфраструктуру не повредили.

"Сегодня гостей — как местных, так и приезжих — намного больше. Однако пока заполнение комфортное", — сказал администратор.

Тем временем, отдыхать на пляжах южного и восточного берегов Крыма пока невозможно из-за прошедших ливней. Так, пляжи Ялты повреждены грязевыми потоками, завалены смытым с улиц мусором, инфраструктурные объекты — мусорки, раздевалки — снесены.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.