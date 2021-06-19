«Туроператор «Интурист» возобновляет полетную программу в Анталью на крыльях авиакомпании Red Wings. Вылеты стартуют с 22 июня из Казани. Из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Минеральных вод – с 23 июня согласно расписанию на сайте туроператора», — говорится в сообщении.

Туристам, чьи туры должны были стартовать 22 июня, будет предложена пересадка на рейсы с началом вылета 23 июня без изменения стоимости тура и доплат, указывают в компании.

«О старте вылетов рейсов из других городов на крыльях авиакомпании AZUR AIR и полетной программе в Даламан будет объявлено в ближайшее время», — отметили в «Интуристе».

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом в этой стране, будет возобновлено с 22 июня, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. "Аэрофлот" и Turkish Airlines в период ограничений сохранили два регулярных рейса в неделю в Стамбул.