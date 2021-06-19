"Вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели просят не парковать автомобили под деревьями, держаться подальше от ветхих строений, не гулять у моря в шторм, отложить турпоходы.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала. Ущерб пока не подсчитан.