"Нам предстоят все-таки ограничения по воде и этой ночью. Это связано с тем, что у нас идет очень мутный сток. Мы эту воду не берем для снабжения города, занимаемся отбором воды из подземных источников. Возможно, отключения воды будут с 0:00 до 7:00. Учитывая городской слабый водозабор в ночное время, я думаю, что не все горожане почувствуют какое-либо неудобство, но все-таки предупреждаю, что такая вынужденная мера возможна", — сказал он.

Как сообщалось, в Севастополе за сутки в среднем выпало 50 мм осадков при месячной норме в 38 мм, при этом в районе Херсонесского маяка, в западной части города, — 94 мм (норма — 34 мм). Шторм повалил 40 деревьев, подтопило школу, были точечные отключения электричества. На ночь пришлось отключить подачу воды из-за мутности в водохранилище. Спасатели эвакуировали несколько групп туристов.