«В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, вводим на территории республики дополнительные противоэпидемические меры. Так, с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Кроме того, теперь в ресторанах, кафе, барах и столовых допускается посадка не более пяти человек за один стол.

Также в республике запрещается проводить массовые мероприятия с численностью 30 человек и более. Исключение составляют мероприятия на открытом воздухе, а также те, все участники которых имеют справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации.

Лицам, приезжающим в Карелию из других регионов в служебную командировку, необходимо иметь при себе отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не ранее чем за 2 дня до приезда.

С 21 июня количество зрителей во время театральных представлений и концертов не должно превышать 75% от наполняемости зала, в кинозалах – не более 50%.

Как следует из данных оперативного штаба на 19 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 466 пациентов.