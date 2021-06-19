"Лаборатория очистных сооружений дала информацию о том, что уже сейчас производится очистка воды и в ближайшее время мы сможем восстановить водоснабжение города. Руководством и сотрудниками водоканала будет сделано все, чтобы к утру обеспечить ялтинцев водой", — написал глава МинЖКХ Крыма Сергей Донец в соцсетях в субботу ночью.

Ранее он осмотрел южный портал тоннельного водовода Ялты, отметив, что "поток принес селевые массы высотой в среднем до четырех метров".

Как сообщалось, воду в Ялте и окрестных поселках отключили в пятницу днем после повышения мутности из-за селей и сильных ливней. По данным властей, организован подвоз воды. В некоторых магазинах региона, как пишут пользователи соцсетей, закончилась питьевая вода.

Циклон обрушился на Крым в четверг, двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуированы 280 человек. Один человек погиб, 11 получили травмы. В некоторых районах нет света и газа.