"В связи с выпадением обильных осадков в Крыму произошло подтопление в городах Керчь, Ялта и на других территориях Южного побережья Крыма. Вместе с тем погодные условия не повлияли на работу авиационного и железнодорожного транспорта, а также на функционирование средств размещения. Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений", — сообщает ведомство.

Оно рекомендует следить за информацией о дорожной обстановке.

"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму, следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Введен режим ЧС.