"Я не думаю, что будет (массовая отмены брони — ИФ), — сказал Маковей. — Объекты Крыма от открытия Турции ни в коем разе не пострадают. Глубина продаж (на полуостров — ИФ) достаточно высокая, еще есть немного мест на сентябрь (по средствам размещения, входящим в ассоциацию — ИФ), 10-15% от основной емкости объектов, достаточно активно продается октябрь".

Эксперт заявил также, что рад восстановлению полетов в Турцию в скором времени, поскольку Крыму нужна здоровая конкуренция.

"Я только рад, что открывается наш прямой конкурент. Я за то, чтобы у россиян был выбор. Нам в любом случае нужна конкурентная среда. Мы не можем вместить всех желающих, у нас есть определенные ограничения по объектам размещения и уровню комфортности, самым большим спросом, как видно последние два года, пользуются объекты категории 4* и 5*, которых в Крыму не так много (в отличие от Турции — ИФ). Нам будет немножко легче", — сказал Маковей.

"Мало того, из-за того, что отсутствовала конкурентная среда, у нас некоторые объекты спекулятивно начали поднимать стоимость. Мы этим себе зарабываем очень негативный рейтинг", — добавил председатель Крымской гостиничной ассоциации.

Как сообщалось, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня в полном объеме.