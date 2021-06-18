"Вопрос для туроператоров только в формальностях: есть ли у авиакомпаний допуски и распределены ли слоты. Самолеты стоят и готовы лететь. 31 мая в ожидании открытия Турции с 1 июня туроператоры были готовы лететь уже 1 июня. Сейчас они ждут только формального разрешения и готовы лететь уже 22 июня. Если возникнут задержки с оформлением, максимум понадобится неделя, чтобы все организовать. Но если Росавиация сработает оперативно, компании готовы поднимать самолеты очень быстро", — сказала она.

Она добавила, что в общей сложности за апрель-июнь в Турции планировали отдохнуть до 1,5 млн россиян, включая тех, кто перенес поездки с прошлого года. Объем обязательств турбизнеса перед ними может превышать 70 млрд рублей.

Россия ввела ограничения на осуществление авиасообщения с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране с 15 апреля по 1 июня, а затем продлила его до 21 июня включительно.