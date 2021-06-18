"По итогам прошлой недели было снижение темпов продаж до 30% по России, оно связано, прежде всего, с тем, что уже особо нечего продавать на юге страны. Кроме того, начался рост заболеваемости. В-третьих, все ждут открытия Турции", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, туры на июнь и июль по наиболее популярным направлениям, таким как Крым и Краснодарский край почти распроданы.

По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, продажи снизились на 20% от недели к неделе.

"Это касается всех направлений по России, в том числе самых популярных пляжных и экскурсионных направлений, например, Петербурга. Это вызвано нарастающим напряжением среди туристов, они ожидают закручивания гаек и каких-то сигналов от властей в связи с ростом числа заражений ковидом", — рассказал он.

Как отметил Ромашкин, многие туристы пока взяли паузу, после предупреждений от властей Севастополя они ждут информацию по Крыму в целом. "Возникла какая-то неопределенность, она заставляет туристов повременить с покупкой", — пояснил эксперт.

Между тем, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что в компании наблюдается увеличение продаж по всем направлениям в России.

"Сейчас мы видим значительный рост продаж, прежде всего, на Черное море. Дело в том, что много людей невыездных, которые не хотят сидеть дома, а намерены все-таки отдохнуть. Кроме того, важно понимать, что на черноморском побережье можно купаться максимум до конца сентября", — сказал он.

Мкртчян добавил, что никто не откажется от отдыха этим летом, потому что следующий морской отдых будет уже в 2022 году. Он напомнил, что некоторые туристы пропустили прошлогодний отпуск и в этом году намерены отправиться в путешествие, несмотря ни на что.