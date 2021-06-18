"В Ялте подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы. От стихии серьезно пострадали пляжи региона", — говорится в сообщении.

Как написала глава администрации города Янина Павленко на своей странице в фейсбуке, речь идет о гостиницах "Бристоль" и "Ореанда". Они находятся в центре города, в обоих примерно по сто номеров.

"В одной гостинице пришлось распределить отдыхающих по другим отелям в связи с тем, что там было подтопление первого этажа и пищеблока — невозможно было готовить", — уточнил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РБК.

По его мнению, Ялта вернется к обычному режиму жизни в течение пары дней. Власти Крыма обещают рассмотреть все обращения туристов, если они пострадали.

В городе без света остаются 19 тысяч человек, от газа отключены 60 домов. В 29 районах не будет уличного освещения из-за перебоев в подаче электричества. ?

Ведется восстановление движения. На данный момент в центральной части города невозможно обеспечить движение общественного транспорта до полной расчистки дорог. Проводится работа по восстановлению движения по Южнобережному шоссе.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли.

По последним данным спасателей, подтоплено около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировано 50 человек. Один человек погиб, восемь получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.