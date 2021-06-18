"Открытие Турции – это долгожданное решение для рынка. Чартерные программы все были запланированы по расписанию. Мы оперативно и в кратчайшие сроки готовы возобновить чартерную авиаперевозку, если она будет разрешена", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

По данным компании, более 60-70% ее клиентов ожидали открытия Турции и не меняли путевки на другие направления.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина подчеркнула, что оперштабу по борьбе с коронавирусом необходимо уточнить, в каком формате возобновится авиасообщение с Турцией.

"Это первое, что необходимо выяснить, чтобы туроператоры могли действовать", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в свою очередь, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что возобновляются все виды рейсов в Турцию, включая чартерные программы.

Как сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня.