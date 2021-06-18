"Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с США по маршрутам Москва-Вашингтон и Москва — Нью-Йорк, королевством Бельгия по маршруту Москва-Брюссель", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Она сообщила, что также предложено возобновить авиасообщение с Болгарией в Варну, Софию, Бургас — причем не только из Москвы, но и еще из ряда региональных российских аэропортов.

Кроме того, возобновляется авиасообщение с ирландским Дублином, итальянскими Римом, Миланом, Неаполем, Венецией, а также Ларнакой и Пафосом на Кипре, несколькими городами Иордании, Северной Македонией.

Увеличится количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию (включая острова Салоники, Ираклион, Родос, Корфу и другие), Катаром, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

"Предполагаем, что возобновление полетов произойдет с 28 июня", — сказала Голикова.

Она призвала граждан, планирующих отпуск, обратить внимание на правила въезда, установленные иностранными государствами, а также рекомендовала вакцинироваться.