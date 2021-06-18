"Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства о включении граждан Китайской Народной Республики и княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в РФ", — сказала Голикова на брифинге в Москве.

Она напомнила, что Китай предъявляет достаточно жесткие требования для въезда в свою страну, но выразила надежду, что постепенно они будут сниматься, и россияне смогут посещать с деловыми и туристическими целями КНР.