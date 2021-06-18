"По заключению наших специалистов с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании Оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

По ее словам, российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.

В частности, специалисты изучили ситуацию в аэропорту — алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест в случае подозрения на коронавирус. Кроме того, проверялось наличие ПЦР-лабораторий в аэропорту и при отелях.

Также представители турецкой системы здравоохранения представили презентацию об оказании медпомощи туристам, оснащении больниц, динамике заболеваемости и занятности коечного фонда, сказала она.

"Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырёх- и пятизвёздочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях", — сказала Голикова.

Россия с 15 апреля ввела ограничения на осуществление авиасообщения с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране, решение действует до 21 июня включительно.