"На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и МВД по КЧР. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

К проверке происшествия с гибелью туристов подключилась также прокуратура Карачаево-Черкесии.

В настоящее время сотрудники надзорного органа выясняют обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал прокурор Карачаевского района.

В МЧС России по КЧР сообщили, что группа туристов состояла из жителей Московской области и Краснодарского края.

"По предварительной информации, в состав туристической группы входили только взрослые люди. Несовершеннолетних среди них не было", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

Как сообщалось, 18 июня во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами.

В результате инцидента два человека погибли, 12 смогли самостоятельно выбраться из воды.

По данным Минздрава КЧР, один из пострадавших госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, показаний для госпитализации нет.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.