Так, прошедшие вакцинацию смогут купить билеты в Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова и Хакасский республиканский национальный музей-заповедник в деревне Казановка со скидкой 50%.

Кроме того, Русский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова предоставит скидку на ряд своих спектаклей.

Льготные билеты можно получить при предъявлении сертификата о вакцинации.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю прирост заболевших в Хакасии составил 40%. Изменилась возрастная структура инфицированных — чаще болеют дети, подростки и молодые люди.

По последним данным, с начала 2021 года в Хакасии зафиксировано 6 тыс. 323 случая COVID-19, выздоровели 5 тыс. 629 человек, умер — 201. Общее число заболевших, вылечившихся и умерших республиканский оперштаб не раскрывает.