"Зоопарк находится на горе. Все живы. Животные обслуживаются. Зоопарк закрыт сегодня, велись работы по отводу воды, которая с гор идет. Не только "Сказка" была закрыта, но и дорога к ней", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зверинца.

Второй зоопарк предпринимателя Олега Зубкова — парк львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма работал в пятницу в обычном режиме, в регионе шел мелкий дождь.

"Все хорошо, животные обслуживаются. Очень много людей (посетителей — ИФ) было", — сказал представитель "Тайгана".

В 1995 году бизнесмен Олег Зубков открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В 2012 году основал парк "Тайган" — крупный питомник львов, тигров, жирафов слонов и других зверей на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе. В "Сказке" живут 1,5 тысячи питомцев, в "Тайгане" — больше 2,5 тысяч.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм.

В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт.

По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировали 50 человек. Один человек погиб, восемь получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.