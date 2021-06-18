"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1365 гражданам присуждены штрафы на сумму 17 млн. 301 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве направлено 6718 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. В случае, если здоровью других граждан причинен вред, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей.