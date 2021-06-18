Манилова напомнила, что инициатива создать такую ассамблею родилась в Воронеже, ее поддержал президент Союза музеев России и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Такая ассоциация создана, и я сегодня вам хочу об этом объявить. В ней уже, не считая наших ведущих федеральных музеев — Эрмитаж, Петергоф, конечно, Московский Кремль, Государственный исторический музей (...) — вот не считая наши большие, всемирно известные федеральные, национальные музеи, уже сегодня на нулевом, первом этапе в Ассамблею петровских музеев России вступили 93 музея Российской Федерации. Это будет, наверное, самый большой альянс, самая большая ассоциация из всех отраслевых ассоциаций Союза музеев России. Я по масштабу больше не знаю", — сказала Манилова.

По ее мнению, в итоге в ассоциацию войдут более 100 институций, включая как государственные, так и частные музеи.

Возглавит Ассамблею руководитель ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая. Она должна будет заняться и планированием работы ассоциации на 2022 год, когда в стране будут отмечать 350-летие со дня рождения Петра I, уточнила Манилова.

Замминистра сообщила, что после смягчения антикоронавирусных ограничений состоится учредительное собрание Ассамблеи. Место его проведения еще не определено, в качестве одного из вариантов рассматривается Петербург.

Ранее сообщалось, что Ассамблея петровских музеев объединит крупные федеральные и региональные институции, а также краеведческие музеи, занимающиеся популяризацией наследия Петра I, войдёт как структурное подразделение в состав Союза музеев России, а финансирование на реализацию ее проектов будет предусмотрено, в частности, в рамках нацпроекта "Культура".

Международный петровский конгресс проходит с 2009 года под эгидой министерства культуры РФ и комитета по культуре Петербурга. В 2021 году конгресс посвятили дочери Петра I, императрице Елизавете Петровне и осмыслению значения елизаветинской эпохи в истории России.

По словам Маниловой, в конгрессе будут участвовать представители "петровских" музеев из Калининградской, Ярославской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Саратовской, Белгородской, Архангельской, Московской и Ленинградской областей.

"В следующем году программа будет еще более обширной, охватит почти всю страну", — сказала Манилова.