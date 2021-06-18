Так, с 21 июня в регионе запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Допускать на такие мероприятия на открытом воздухе будет только тех, у кого окажется сертификат о прививке от COVID-19 или справка об отрицательном тесте ПЦР. Кроме этого, запрет не распространяется на мероприятия в учреждениях культуры с максимальным числом зрителей не более 75% от общей вместимости зала.

Посещение музеев и выставок допускается организованными экскурсионными группами до 30 человек, при условии, что они прибыли на одном автотранспортном средстве (или если они вместе обучаются), а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек.

Кроме того, разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей при условии заполнения не более 50% зрительских мест от всей вместимости спортивных сооружений. При этом их проведение должно быть согласовано с департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.

Также по решению губернатора до 4 июля запрещается нахождение детей и подростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей.

Работодателям рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционную работу.

Работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат разрешается при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

В помещениях, оказывающих услуги общественного питания, в том числе на фуд-кортах в торговых центрах, допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей.

По данным на 18 июня в регионе зарегистрировано 34 тыс. 434 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 61 случай за последние сутки. Всего 32 тыс. 47 пациентов выздоровели, 1 тыс. 240 скончались.