"В ближайшее время будет подписан указ врио главы республики об усилении ограничительных мер", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует заведениям общественного питания установить режим работы с 06:00 до 23:00, за исключением заведений, работающих навынос. Также рекомендовано приостановить проведение массовых мероприятий, работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах.

Посещение кинотеатров, театров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50% зрителей от общей вместимости зала. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников из числа лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

Также будет организована бесконтактная термометрия граждан, прибывающих в республику авиа- и железнодорожным транспортом. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ на месте будет проводится забор биоматериала для исследования методом ПЦР. До получения результата анализа лицу будет выдано уведомление о соблюдении режима изоляции.

На пунктах пропуска "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" остается контроль температуры для граждан, пересекающих границу.

По данным регионального Минздрава, на 19 июня в стационарах республики находятся 210 человек (+32 госпитализированы за сутки), из которых у 78 референс-центром подтвержден COVID-19.