Согласно изменениям, до 2 июля жителям Башкирии и иностранцам, находящимся на территории республики, следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе, площадей, парков, скверов, аллей.

Кроме того, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-2019, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование распространяется на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан", говорится в сообщении.

Прием документов в вузы и колледжи, проведение вступительных экзаменов будет проходить дистанционно. Очная форма разрешается абитуриентам в возрасте до 18 лет, и имеющим отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации.

"Организации и предприниматели должны усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, в такси, а также в иных местах массового пребывания людей до 25 июля", — отмечено в сообщении.