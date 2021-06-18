Прежний глава Минтуризма Ставрополья Александр Трухачев в начале июня ушел в отставку и был назначен врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета.

По данным пресс-службы, Реут работает в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с 2019 года. За время работы на разных должностях в министерстве он занимался проведением эксперимента по взиманию курортного сбора, привлечением инвестиций в санаторно-курортную отрасль, а также координацией в развитии Кавминвод.