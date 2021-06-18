"Только что спасатели вытащили из воды тело второго погибшего. В настоящее время уточняется информация о личности погибшего", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

Как сообщалось, 18 июня во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами. Тело одного погибшего нашли сразу. Еще 12 человек смогли самостоятельно выбраться из воды.

Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил в своем инстаграме, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.