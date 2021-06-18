"Затопило помещение полностью. В последние секунды почти всех успели эвакуировать — у нас недалеко алуштинский аквариум, всех вывезли туда. Пока все живы, но мы еще не откачали воду — большим крокодилам не смогли найти новое жилище, они остались", — сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что животных спасти не успели, они утонули. Другие пользователи предположили, что крокодилы могли убежать. Жиленко опроверг эти предположения.

По информации с официального сайта учреждения, в крокодиляриуме содержится самая большая коллекция пресмыкающихся (крокодилов, черепах, ящериц и т.п.) не только на территории Российской Федерации, но и на территории всей Восточной Европы.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм.

В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы.

Въезд в город закрыт. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировали 50 человек, травмы получили восемь человек. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.