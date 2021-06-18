"12 человек выбрались. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Некоторые из них доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы", — написал Темрезов.

Задействованы силы и средства поисково-спасательной службы МЧС и аварийно-спасательного отряда правительства КЧР, местные жители тоже присоединились к поискам. На месте дежурят машины скорой помощи.

По информации главы региона, тургруппа не была зарегистрирована в МЧС.