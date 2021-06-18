Компания планирует задействовать восемь судов, которые отправятся в плавание из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Форта Лодердейл в период с 25 сентября по 28 ноября 2021 года, сообщается в пресс-релизе Princess Cruises. В их числе круизные лайнеры Majestic Princess, Grand Princess, Ruby Princess, Enchanted Princess, Sky Princess, Regal Princess, Caribbean Princess и Crown Princess.

В июле текущего года Princess Cruises намерена возобновить круизы по Аляске с выходом из Сиэтла. Эти будут одни из первых круизов в США с начала пандемии коронавируса.

Доступ на суда смогут получить гости, привитые от COVID-19 по крайней мере за 14 дней до начала круиза, при предъявлении доказательств вакцинации, в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Diseas Control and Prevention, CDC).

"Мы признательны за поддержку со стороны правительственных и портовых чиновников, с которыми мы тесно работали, чтобы обеспечить возможность этих путешествий для наших гостей, продуманным и безопасным образом", — заявил президент Princess Cruises Ян Шварц.