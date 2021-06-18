"Напоминаем, что пляжи у нас тоже проходят классификацию, она добровольная. Менее 2% пляжей ее прошли сегодня. Прошу регионы обратить на это внимание муниципалитетов. Человек, который отдыхает на пляже, должен иметь доступ к минимальному набору услуг – туалет, урна для мусора, раздевалка, наличие спасательных станций и другим", — сказала Догузова на совещании с регионами по вопросам летнего туристического сезона 2021 года.

Глава Ростуризма подчеркнула, что к обустройству пляжей нужно привлекать бизнес и выразила готовность помочь региональным властям с финансированием.

"Просьба ускорить процесс классификации – мы готовы на принципах софинансирования помочь с их (пляжей – ИФ) обустройством", — сказала она.