"В июне текущего года Крымская железная дорога получила заключение о соответствии (ЗОС — ИФ) построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, после чего министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выдано разрешение на ввод станции Керчь-Южная в эксплуатацию", — говорится в пресс-релизе.

Вокзал станции Керчь-Южная в пятницу начал принимать первых пассажиров, которые прибыли на станцию поездом дальнего следования сообщением Пермь — Симферополь и пригородным поездом Анапа- Керчь.

"Добраться в Керчь теперь можно будет из любого уголка России, поезда будут прибывать из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Астрахани, Кисловодска, Мурманска", — отмечает Мининформ.

Как сообщалось, крымский филиал Главгосэкспертизы РФ в апреле текущего года выдал положительные заключения на создание инфраструктуры железнодорожной станции.

По данным ведомства, через эту станцию в Ленинском районе полуострова в зоне размещения железнодорожных подходов к Крымскому мосту в перспективе будут проезжать — с остановкой для посадки и высадки пассажиров — 15 пар транзитных и четыре пары пригородных поездов.

Ранее, в марте текущего года, Росжелдор заявлял, что строительство станции Керчь-Южная планируется завершить ко времени, когда поезда в Крым начнут ходить "по летнему графику".

Пассажирские поезда запустили с материковой части РФ в Крым в третьей декаде декабря 2019 года, они идут на полуостров по ж/д части моста через Керченский пролив.