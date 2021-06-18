Открытые залы относятся к восточной части парадной анфилады, так называемой "половине Екатерины II". Штукатурный покой (Сиреневая гостиная) практически полностью сохранил отделку XVIII века.

После открытия Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета посетителям стали доступны 12 из 17 интерьеров Китайского дворца. Плановый срок завершения полного комплекса работ по реставрации Китайского дворца — 2024 год, отметили в пресс-службе.

В торжественной церемонии открытия залов приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Китайский дворец расположен в Ораниенбауме в глубине Верхнего парка и является частью дворцово-паркового комплекса "Собственная дача" императрицы Екатерины II. В период с 2004 по 2009 годы выполнены работы по восстановлению фасада здания, c 2009 года осуществляется реставрация его внутренней части.

Дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум" — единственная из дворцово-парковых резиденций, которая полностью уцелела в годы Великой Отечественной войны и единственный в России архитектурный ансамбль в стиле рококо. В послевоенные годы Китайский дворец не реставрировался и постепенно ветшал, поскольку основные усилия реставраторов были направлены на восстановление крупных объектов "Петергофа", разрушенных во время войны.