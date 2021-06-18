На внутренних линиях обслужено 1,7 млн человек, на международных — 497 тыс.

В мае "доковидного" 2019 года через "Шереметьево" было перевезено 4,1 млн пассажиров, то есть на 46% больше, чем в прошлом месяце. В мае 2020 года, когда авиасообщение внутри РФ и между странами было жестко ограничено, "Шереметьево" обслужило лишь 227 тыс. человек, то есть в 10 раз меньше, чем в мае 2021 года.

С начала этого года "Шереметьево" обслужило 8,4 млн человек (за 5 месяцев 2019 г. — 18,8 млн, 2020-го — 9,1 млн): внутренними рейсами отправлено 6,5 млн пассажиров, за рубеж — 1,85 млн. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Pegas Fly, Royal Flight и "Северсталь".

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-мае стали Стамбул, Мале, Дубай, Бишкек и Анталья, федеральными — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.