"По данным туроператоров, у туристов на курортах сейчас нет проблем с закрытыми отелями из-за подтопления. Возможно, отельеры решают эти проблемы и переселяют туристов сами, не привлекая туркомпании. Правда, были случаи досрочных отъездов из-за непогоды из Анапы", — сообщает ассоциация.

По ее данным, туроператоры не фиксируют сколько-нибудь значительного количества аннуляций туров из-за непогоды даже на ближайшие даты.

"Даже в Ялту туристы продолжают заезжать и их размещают в отелях. Движение по объездной дороге Ялты есть, хотя и медленное. Никаких писем от отельеров о том, что туристов не смогут принять из-за непогоды, туроператоры не получали. Как ожидается, ситуация с погодой в выходные должна нормализоваться", — добавили в АТОР.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков.

В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт.

Дожди на текущей неделе также были зафиксированы на курортах Краснодарского края. В Анапе выпала двухмесячная норма осадков, пострадал район центрального пляжа, был подтоплен ряд дворовых территорий.