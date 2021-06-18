"Я прошу вас напомнить бизнесу, что классификация – это не чек-лист, которому нужно соответствовать только в момент, когда отель получает звезды. Это перечень стандартов, которым гостиница должна соответствовать каждый день. Я прошу вас, коллеги, реагировать на каждую жалобу. Мы будем направлять их в аккредитующие организации с просьбой инициировать дополнительные проверки отелей. Мы будем действовать жестко – вплоть до аннуляции свидетельства о классификации за несоответствие требованиям", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании с регионами по вопросам летнего туристического сезона 2021 года.

Догузова напомнила, что в России действует обязательная классификация гостиниц, и все отели емкостью выше 15 номеров должны быть в обязательном порядке классифицированы. Добровольная классификация действительна только для малых отелей емкостью до 15 номеров и только до 1 января 2022 года.

"Также хочу напомнить, что отели, которые прошли классификацию должны соответствовать тем критериям, которые установлены в законе. Конечно, есть критерии, которые присущи только отелям 4 и 5*, но есть и общие требования. Это обязательность круглосуточной работы службы ресепшн, ежедневная уборка даже в отелях без звезд, наличие питьевой воды, частота смены постельного белья и полотенец, наличие туалетной бумаги. Наша общая задача – чтобы каждый турист получил сервис, который соответствует заявленному уровню. В целом бизнес ответственно, но есть отдельные игроки, которые бросают тень на работу всей отрасли. В этих случаях мы будем действовать очень жестко", — подчеркнула она.

Глава Ростуризма также сообщила, что в случае повышения цен отель должен повышать и качество услуг, чтобы стоимость размещения соответствовала объему сервиса, который получает гость.