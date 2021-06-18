"В Ялте находится министр курортов и туризма Вадим Александрович Волченко, он контролирует все, что касается средств размещения. Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет", — написал Аксенов на своей странице во вконтакте в пятницу.

Ситуацию в Ялте в целом он назвал сложной.

"Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, работают спасатели и... части Черноморского флота РФ. Жертв, к счастью, нет", — уточнил Аксенов.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм.

В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт.

По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировали 50 человек, травмы получили восемь человек. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.