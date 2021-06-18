"Первая задача – чтобы права туристов не нарушались. Речь о недобросовестном поведении в части ценообразования. В целом турбизнес ответственно подошел к весенне-летнему сезону, и большинство игроков ведет себя добросовестно. Тем не менее, мы фиксировали факт недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросали тень на весь турбизнес", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании с регионами по вопросам летнего туристического сезона 2021 года.

По ее словам, некоторые отели, к примеру, в одностороннем порядке отменяли брони, пытались перепродать эти номера дороже, либо требовали доплату в одностороннем порядке или не подтверждали брони туроператоров также в попытке перепродать втридорога.

"Такое недопустимо. Нарушители будут нести административную ответственность", — подчеркнула Догузова.

Она отметила, что Ростуризм вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Роспотребнадзором держат ситуацию под контролем и проводят мониторинг рынка.

"После того, как мы с коллегами наладили работу, количество случаев сократилось, и сейчас это единичные случаи, которые мы чаще всего обрабатываем в ручном режиме. Мы получаем обращения на сайт туризм.контроль.рф, а также на горячие линии в режиме реального времени и будем разбираться с каждым случаем", — добавила она.

Также Догузова попросила коллег в регионах максимально оперативно реагировать на обращения граждан по вопросу недобросовестного поведения отельеров и вести работу с бизнесом.

Как сообщалось, после запрета авиасообщения с Турцией с 15 апреля резко вырос спрос на услуги гостиниц на Черноморском побережье России. Некоторые туристы пожаловались в Ростуризм и Роспотребнадзор на то, что отельеры отменяют им сделанные ранее бронирования с тем, чтобы затем продать номера по более высоким ценам.