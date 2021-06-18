Речь об этом шла в пятницу на встрече губернатора Алексея Дюмина с генеральным продюсером мероприятия Андреем Клюкиным и гендиректором ООО "Центр событийного туризма" Адрианом Хмельницким.

"Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для вас как организаторов, для участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей — на первом месте. Мы обязательно найдём способ компенсировать вам часть потерь. Я дам соответствующее поручение председателю правительства. Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание", — сказал Дюмин.

Со своей стороны Клюкин заверил в понимании сложившейся ситуации.

"Сейчас для нас главное — работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты", — сказал генеральный продюсер фестиваля.

Ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Клюкин сообщил, что затраты организаторов на подготовку и проведение мероприятия составили порядка 96 млн рублей.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" планировалось провести 18-20 июня в поселке Бунырево Алексинского района Тульской области. На мероприятие было продано 12,5 тыс. билетов.

Участниками были заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы Кино, АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.