"Выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков", — сказала она в видеообращении, которое опубликовано на ее странице в фейсбуке.

По словам сити-менеджера, большая часть города обесточена, прекращено водоснабжение, расселены 62 человека. Жертв нет, травмы получили восемь человек.

По данным гидрометцентра Крыма, месячная норма осадков для Ялты составляет 42 мм.

На въездах в закрытую Ялту собрались автомобильные пробки, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Очередь со стороны Симферополя составляет около 4 км, со стороны Севастополя — порядка 3 км. Фото и видео с трассы публикуют очевидцы в соцсетях: судя по ним, въезд в город контролируют сотрудники полиции, организовавшие блокпост.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу. В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. По последним данным спасателей, подтоплено около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.