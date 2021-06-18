"Восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован — перелом лодыжки. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", — написала Павленко на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, интенсивность осадков в Ялте снижается.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. По последним данным спасателей, подтоплено около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировали 49 человек. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.