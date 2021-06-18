Вопрос о введении новых ограничений обсуждался на состоявшемся в пятницу внеплановом заседании оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдет до нашего региона", — отметил губернатор Виктор Томенко, которого цитирует пресс-служба.

Чаще всего новые случаи регистрируют в Барнауле и близлежащих территориях: Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, а также Камне-на-Оби. По словам начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, отмечается тенденция к снижению возраста заболевших. В основном это люди от 18 до 49 лет. Из общего числа заболевших 92% пациентов переносят заболевание с клиникой ОРВИ и пневмонии.

Пащенко также сообщила, что управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассматривает вопрос о введении обязательной иммунизации для граждан, занятых в определенных отраслях экономики и сферах деятельности.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил на заседании, что в связи с изменением эпидобстановки вновь наращивается объем коечного фонда. За последние две недели число койко-мест увеличили на 500 единиц. Сегодня их более 1,3 тысячи. Идет рост обращений в службу скорой помощи. В последние дни количество вызовов в Барнауле выросло с 800 до 1100 в сутки. Также отмечается нехарактерная картина для мая-июня по заболеваемости ОРВИ и пневмониями.

Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти, в частности курирующим сферы культуры и спорта, напрямую с Роспотребнадзором прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий, сказано в сообщении.

Планируется, что изменения в соответствующий указ губернатора о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции будут приняты в начале следующей недели.