Как сообщается в материалах компании, сделка зарегистрирована 17 июня 2021 года, до указанной даты ЛСР не владела акциями компании.

Как сообщили "Интерфаксу" в ЛСР, сделка состоялась в рамках развития направления "доходная недвижимость", существующего в компании. "Группа "ЛСР" — многопрофильный строительный холдинг, и в том числе является владельцем и оператором нескольких бизнес-центров. Очевидно, что сейчас, ввиду пандемии, запрос населения на качественные комплексы для отдыха в курортных зонах России многократно увеличился, санаторная недвижимость обретает новые перспективы", — сказал представитель пресс-службы группы.

ЛСР в соответствии с партнерскими договоренностями не планирует раскрывать сумму и другие конфиденциальные параметры сделки.

Согласно отчетности АО "Пансионат "Кристалл" за 2020 год, персонал состоял из 1 человека, компания не вела хозяйственную деятельность. Сомнительные задолженности отсутствуют. Пансионат (сегмент корпоративного отдыха, оздоровительного отдыха и медицинской реабилитации) располагает собственным лечебным пляжем, рассчитанным на 210 отдыхающих. Владельцы не указаны.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", пансионат "Кристалл" принадлежал физлицам.

В июне на ПМЭФ-2021 стало известно о планах ЛСР инвестировать 21 млрд рублей в реконструкцию гостиницы "Приморская" в центре Сочи. Соответствующее соглашение в рамках форума подписали губернатор края Вениамин Кондратьев и гендиректор группы Андрей Молчанов. Инвестиционный проект подразумевает реконструкцию существующего здания гостиницы, устройство оздоровительного комплекса, кафе, ресторанов. Планируется замена перекрытий, кровли, усиление несущих конструкций. Новый гостиничный комплекс площадью около 70 тыс. кв. метров будет иметь многоярусный подземный паркинг на 2 тыс. машиномест. Застройщик также намерен благоустроить прилегающую территорию. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", группа ЛСР стала владельцем ООО "Приморская" в ноябре 2020 года, прежним владельцем являлся Алексей Суворов.

Группа ЛСР основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.