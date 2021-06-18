"Необходимо отказаться от походов в горы и леса, воздержаться от морских прогулок и в целом, по возможности, оставаться в объектах размещения до восстановления благоприятных условий. Также рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном автомобиле. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период", — говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Министерство также предлагает туристам обращаться на горячую линию по телефону 8 (800) 511-80-18 в случае возникновения проблем.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Введен режим ЧС.

На полуострове на 17 и 18 июня было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.