"Власти ФРГ с 25 июня разрешат въезд путешественникам из третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). С этого момента туристы могут путешествовать в Германию, если с момента полной вакцинации прошло 14 дней. На этих условиях не смогут посетить Германию граждане Великобритании", — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественником с прививкой необходимо иметь при себе сертификат вакцинации образца ЕС или аналогичный сертификат, выданный страной проживания на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках. Также туристам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Ее надо предъявить перед посадкой на борт.

В настоящее время в перечень вакцин, признанных ЕМА и Всероссийской организацией здравоохранения (ВОЗ) входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Заявка на одобрение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" была передана в ВОЗ еще в январе, однако до сих пор препарат не одобрен. На этой неделе в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что "Спутник V" может получить регистрацию ЕМА в течение двух месяцев.