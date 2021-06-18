"Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно — о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг", — сказал источник.

Самолет приземлился благополучно после того, как специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух находившихся там собак.

На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей аэропорта в связи с данной информацией.