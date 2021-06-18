"Просьба запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды почти по всему региону (так называемой Большой Ялте — ИФ), — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко в видеообращении, размещенном на ее странице в соцсети.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Введен режим ЧС.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.