"На небольших закрытых площадках будет система регистрации. Она появится на сайте фестиваля к вечеру 21 июня", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, мероприятия на закрытых площадках по возможности перенесут на открытые, где будет запас медицинских масок и санитайзеров. При этом площадки на свежем воздухе не будут обносить заборами, чтобы люди не толпились на входе и выходе.

Также на фестивале будут работать четыре пункта вакцинации: в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, около инфоцентра у памятника Татищеву и де Геннину, в "Ельцин центре" и на Октябрьской площади.

Ранее сообщалось, что фестиваль может разместиться более чем на 100 площадках. На сценах в Екатеринбурге выступят "Агата Кристи" с Вадимом Самойловым, группа "Каста" и другие.

Хедлайнером акции "Светает", которая является завершающим этапом Ural Music Night, станут Леонид Агутин и камерный оркестр B-A-C-H.

Всего на участие в "Уральской ночи музыки" было подано почти 2,3 тыс. заявок из 19 стран мира.

Фестиваль "Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года.