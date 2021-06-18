"Это вопрос не для Кремля. Это вопрос для штаба правительства. Они принимают решение", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как к такой возможности относятся в Кремле.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с начала июля.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примет оперативный штаб, оценив риски", — сказал источник.